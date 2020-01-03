Fenerbahçe'nin istediği Dario Melnjak için karar verildi

Fenerbahçe son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin sol bek adayları arasında yer alan Dario Melnjak için Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ‘Mutlaka kalmalı’ yönünde rapor verdi.

03 Ocak 2020, Cuma 06:43 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin istediği Dario Melnjak için karar verildi

Son dakika haberi: Sarı-Lacivertliler’in sol bek adayları arasında yer alan Dario Melnjak için Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ‘Mutlaka kalmalı’ yönünde rapor verdi. Kartal, Hırvat futbolcunun takımın en önemli ismi olduğunu ve alternatifi bulunmadığını kaydetti.

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki sol beki uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmak istiyor. Rizespor Yönetimi ise oyuncuyla yeni kontrat imzalamanın peşinde. Yönetim, Melnjak’ın tavrına göre karar verecek.

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