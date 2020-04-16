Fenerbahçe'nin istediği Callejon'a Valencia kancası

Napoli ile sezon sonu kontratı bitecek olan ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Jose Callejon için Valencia'nın devreye girdiği belirtildi.

16 Nisan 2020, Perşembe 11:54 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin istediği Callejon'a Valencia kancası

Napoli ile olan kontratı sezon sonunda tamamlanacak Jose Callejon'un takımdan büyük ihtimalle ayrılacağı belirtiliyor.

Corona virüs salgını öncesi İtalyan ekibi, 33 yaşındaki oyuncu ile kontrat görüşmeleri yürütse de İspanyol oyuncunun kariyerini ülkesinde bitirmek istediği belirtiliyordu.

Kontratı sona erecek oyuncu için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu ve bu transfer adına istekli olduğu aktarılırken Plaza Deportiva, oyuncu için İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'nın devreye girdiğini belirtti. 

İtalyan ekibi ile kontrat uzatmaması ihtimali nedeniyle Callejon'un Valencia adına ideal tercih olduğu belirtiliyor.

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