Transfer döneminin bomba takımı Fenerbahçe, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giriyor. Sarı lacivertliler, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Sosa, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Mauricio Lemos, İsmail Yüksek, Barış Sungur gibi transferler yaptı. Takımın başına Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe'nin Süper Lig fikstürü de belli oldu.

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