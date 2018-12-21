Pepe'nin takımdan ayrılışı sonrası transfer gündemine stoperi de alan Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Nicolas Isimat-Mirin için devreye girdiği belirtildi.

Siyah-beyazlı kulübün transfer komitesi başkanı Umut Güner'in görüştüğü 27 yaşındaki futbolcunun kendisine yapılan teklife prensipte 'Evet' dediği gelen bilgiler arasında.

PSV Eindhoven'da kadroya girmekte zorlanması ve kulübede alternatif oyuncu konumuna düşmesi nedeniyle Fransız yıldızın transferinin ekonomik açıdan uygun olduğu öğrenildi.

(Sabah)