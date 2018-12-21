Fenerbahçe'nin ilgilendiği Mirin için Beşiktaş da devrede

Hollanda ekibi PSV Eindhoven'da forma giyen Nicolas Isimat-Mirin için Beşiktaş devreye girdi. Fenerbahçe'nin de istediği 27 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

21 Aralık 2018, Cuma 08:13
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Fenerbahçe'nin ilgilendiği Mirin için Beşiktaş da devrede

Pepe'nin takımdan ayrılışı sonrası transfer gündemine stoperi de alan Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Nicolas Isimat-Mirin için devreye girdiği belirtildi.

Siyah-beyazlı kulübün transfer komitesi başkanı Umut Güner'in görüştüğü 27 yaşındaki futbolcunun kendisine yapılan teklife prensipte 'Evet' dediği gelen bilgiler arasında.

PSV Eindhoven'da kadroya girmekte zorlanması ve kulübede alternatif oyuncu konumuna düşmesi nedeniyle Fransız yıldızın transferinin ekonomik açıdan uygun olduğu öğrenildi.

(Sabah)

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