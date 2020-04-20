Fenerbahçe'nin tarihinde büyük izler bırakan, taraftarların gönlünde taht kuran iki isim; Lefter Küçükandonyadis ve Alex de Souza'nın nasıl efsane olduklarına bir de FANATİK gözüyle bakın.

FANATİK YOUTUBE KANALINDA NELER VAR?

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarının haberleri ile futbol okuyucu/izleyicilerine içerikler sunan Fanatik YouTube hesabı; 1. lig, 2. lig, alt ligler, Euroleague ve NBA için de kullanıcıları ile buluşuyor.