Fenerbahçe önümüzdeki sezon şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yapsa da transferde yönetimi zorlayan sorunlar yaşanıyor.

Takımdan ayrılan isimler ve ihtiyaç duyulan bölgeler toplandığında en az 10 yeni oyuncunun transfer edilmesi gerekiyor. Güçlü bir kadro oluşturmak isteyen sarı-lacivertlilerin hedefteki oyuncuların transferini bitirmekte zorluklar yaşadığı aktarıldı.

Bunun temelinde ise Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarına katılamaması ve kulübün mali durumu geliyor. Teklif yapılan hazır oyuncuların ilk tercihi Şampiyonlar Ligi’ne giden takımlar oluyor. Bu nedenle sarı-lacivertlilerin transfer görüşmelerinde eli zayıflıyor. Hatta Fenerbahçe’nin istediği bazı isimlere ezeli rakip Galatasaray ile Medipol Başakşehir de talip olunca bu isimlerin ilk tercihi Avrupa kupaları sebebiyle sarı-lacivertliler olmuyor.

Diğer yandan Fenerbahçe’nin mali açıdan uyması gerekenler kriterler de söz konusu.

Bu da yönetimi zorlayan en önemli etkenlerden biri. Özellikle bonservisli oyuncular konusunda sıkıntı büyük. Kiralama yöntemi ya da bonservisi elinde oyuncular içinse bu sefer maaş bütçesi sıkıntısı çıkıyor. Zaten sarı-lacivertliler maaş bütçesini düşürmek için Valbuena ve Soldado gibi isimlerle yolları ayırdı. Bu nedenle yönetimin transferde nasıl bir politika izleyeceği merakla bekleniyor.

(Milliyet)