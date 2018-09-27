Milliyet Gazetesi'nden Senad Ok'un haberine göre; Fenerbahçe’de, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş maçlarıyla birlikte kadro istikrarı ortaya çıkmaya başladı.

Temmuz ayındaki hazırlık kampından bu yana Teknik Direktör Phillip Cocu, takımdan ayrılan isimler, geç gelen transferler ve sakatlıklar sebebiyle bir türlü ideal 11’ini oluşturamamıştı. Hollandalı hoca bu nedenle neredeyse her maça farklı 11’lerle çıkmak zorunda kaldı. Ancak bu olumsuz durum son iki lig maçında değişti.

Oynanan son iki lig maçında istenen sonuç ve oyun da bu sayede ortaya çıktı. Bunda en büyük etki takımın sonunda ideal kadrosuna yaklaşması oldu. 11 pozisyon için Teknik Direktör Cocu, 9 garanti ismi belirledi.

Buna göre; Harun - Şener, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Benzia, Ayew, Slimani yeri garanti olan isimler. Geriye kalan iki bölge için adaylara bakıldığında Reyes-Neustadter, Eljif Elmas-Mehmet Ekici, Aatıf-Alper-Valbuena-Barış arasında kıyasıya forma mücadelesi yaşanacak. Bu rekabetlerde de öne çıkan isimler ise Neustadter, Eljif ve Aatıf olarak dikkat çekiyor.