Süper Lig 'in 12. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe , bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı. 7 maçtır kaybetmeyen ve 26 puanla liderliğini sürdüren Kanarya'da teknik patron Jorge Jesus, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

'İstediğimiz gibi tamamladık'

Kazanmaları gereken bir maçı 3 puanla tamamladıklarını, güçlerini ortaya koyduklarını vurgulayan Jesus, "Liderlik koltuğunda devam edebilmek için bugün kazanmalıydık. 3 puanı almanın önemli olduğu bir maç oynadık, İstediğimiz gibi tamamladık. Çok iyi oynadık. Set hücumlarında çok kuvvetliydik. Kendi hatalarımızla rakibi maça ortak ettik ama sonradan gücümüzü ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

'Ofansif anlamda çok güçlüyüz'

Ofansif anlamda çok güçlü olduklarının altını çizen Portekizli futbol adamı, "Ligde 34 gol atmış olmak önemli, güzel. Ofansif anlamda çok güçlüyüz. Her anlamda iyi olmalıyız. Bunun için çok çalışıyoruz. Bu kadar ofansif bir oyun, riskli bir oyundur. Savunmada da iyi olmalıyız. Benim oyuncularımdan istediğim de böyle bir oyun." diye konuştu.

'Henüz karar vermedim'

Dinamo Kiev ile oynayacakları maçla ilgili de konuşan tecrübeli isim, "Kiev maçında genç ve az süre bulan oyuncuları oynatıp oynatmayacağıma henüz karar vermedim. Maç yaklaşınca göreceğiz." dedi.







