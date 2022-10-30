Süper Lig 'in 12. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe , bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı. 7 maçtır kaybetmeyen ve 26 puanla liderliğini sürdüren Kanarya'da teknik patron Jorge Jesus, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'Maçın gidişatıyla fiziksel kapasite farkımızı koyduk'

Kazanmaları gereken bir maçı 3 puanla tamamladıklarını, güçlerini ortaya koyduklarını vurgulayan Jesus, "Ligde 11 maçta 30 küsur golümüz var. Avrupa'da bu gol ortalaması üzerinde pek fazla takım yoktur. Bayern Münih ve Manchester City dışındaki takımların bu gol ortalamasını yakaladığını düşünmüyorum. İlk yarıda iyi bir performans gösterdik, 2-0 ile içeri girdik. Daha fazla olabilirdi. Rakip daha sonra maça ortak oldu. Maçın gidişatıyla fiziksel kapasite farkımızı koyduk. Riskli, ofansif oyun oynuyoruz ve arkada boşluk bırakabiliyoruz. Ama ben oyuncularımdan böyle bir oyun istiyorum. Önemli olan yediğimizden çok atmamız." dedi.









'Bende bu takımın lideri olarak oyuncularımı savunmalıyım'

Altay Bayındır ile tribünlere gitmesiyle ilgili Jesus, “En önemlisinin takım olduğunu düşünüyorum, ben değilim. Ben de takımın parçasıyım teknik direktör olarak büyük sorumluluk benim. Siz istediğiniz kadar iyi hoca olun, oyuncularınız fikirlerinize inanmazsa şansınız yoktur. Bende bu takımın lideri olarak oyuncularımı savunmalıyım. Altay’ın taraftar sevgisine ihtiyacı var. Son maçta durum böyle şekilde olmadı. Her oyuncunun iyi olmadığı dönemler olabilir, taraftarın bunu anlaması gerekiyor. Tepki göstermemeleri gerekiyor. Futbolcular Fenerbahçe ambleminin ta kendisidir. Bizde taraftarlardan oyunculara sevgi göstermesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

'2 stoperden biri sakatlanırsa ne yapacağımı bilmiyorum'

Rotasyon konusuna da değinen Jesus, “Altay için rotasyon yapmak istesek bu bölgede 2 kaleci var ama Attila için yok. Onun yerine oynatabileceğimiz stoper yok sakatlıklardan dolayı. Elimizde 2 stoper var sadece. Attila bugüne kadar tüm maçlarda oynadı, oyundan çıkmadı ve sakatlık sınırında oynuyor. Lige ara verildiğinde milli takıma gidecek ve sınırda oynamaya devam edecek. O normalin dışında bir sporcu. Fiziksel anlamda çok iyi, herhangi bir sakatlık yaşamadı. Onun da oynamaktan başka şansı yok. Orta saha ve ön bölgede çok fazla opsiyon var, rotasyon yapabiliyoruz ama arka bölge için aynı şeyi söyleyemem. Sakatlıkların ne zaman döneceğini tam net bilmiyoruz. 2 stoperden biri sakatlanırsa ne yapacağımı bilmiyorum, belki ben oynarım” dedi.





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UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Kiev ile oynayacakları maçla ilgili ise Jesus şunları söyledi:

'Avrupa Lig’ini kazanamayacağımızı biliyoruz'

“Bizim büyük hedefimiz lig, birinci sıradayız ama hiçbir şey garanti değil. Ligi nasıl bitirdiğimizin önemli. Avrupa Lig’ini kazanamayacağımızı biliyoruz. Orada çok güçlü takımlar var. Gidebileceğimiz kadar uzağa gitmek istiyoruz. Kiev maçından sonra yine bir lig maçı olacak, o çok önemli. Fenerbahçe’nin bir B takımı yok belki ama daha genç oyuncular süre bulabilir. Belki de Dinamo Kiev teknik direktörünü memnun edebiliriz” ifadelerini kullandı.