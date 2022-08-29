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Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'a Brezilya kancası

2022 Dünya Kupası’nın ardından teknik direktör Tite ile yolları ayırmayı planlayan Brezilya Futbol Federasyonu'nun listesinin başında Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'un olduğu iddia edildi.

29 Ağustos 2022, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'a Brezilya kancası

Brezilya ve Portekiz basınında dün çıkan haberler, Fenerbahçeli taraftarların moralini bozdu. Buna göre Brezilya Futbol Federasyonu, Kasım ayında başlayacak 2022 Dünya Kupası’nın ardından Tite ile yolları ayırmayı planlıyor. Tecrübeli teknik adamın yerine düşünülen isimlerin başında ise Jorge Jesus geliyor.

Jesus’un aynı dili konuşması, Flamengo ile başardıkları nedeniyle önemli bir aday olduğu belirtildi. Tecrübeli teknik adam da daha önce yaptığı açıklamada, Brezilya Milli Takımı’nı çalıştırmanın kendisi için bir hayal olduğunu dile getirmişti. Jesus’un sözleşmesi sezon sonunda bitecek.


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