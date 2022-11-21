Sezon başında Fenerbahçe 'nin başına gelen ve oynattığı oyunla hem taraftarların hem yönetimin hem de spor kamuoyunun takdirini kazanan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, sarı lacivertlileri Dünya Kupası arası öncesinde Süper Lig 'de liderlik koltuğunda bıraktı.

Disipliniyle, oyuncular arasındaki diyaloğuyla, taktik anlayışıyla, oyuncu rotasyonlarıyla kısacası bir teknik direktör için olması gereken tüm unsurları taşıyan 68 yaşındaki çalıştırıcı, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda tatil yapmayı düşünmüyor.

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YAKIN TAKİP

Ekibiyle iş bölümü yapan, Dünya Kupası'ndaki futbolcularını ve milli takımdaki futbolcularını takip ettiren tecrübeli çalıştırıcı bir yandan bu arada oynanacak hazırlık maçlarının planlarını yaparken diğer yandan ara sonrasında kupada karşılaşacağı İstanbulspor maçı ve Süper Lig'de oynayacağı zorlu Trabzonspor karşılaşmalarına sıkı çalışıyor.

Verilen arada aileleriyle görüşmek için Portekiz'e giden Fenerbahçe teknik ekibi, çalışmalarını buradan sürdürüyor. Kısa bir aile ziyareti sonrasında tekrar İstanbul'a dönecek olan Jorge Jesus ve ekibi tüm detayları buradan takip etmeye devam edecek.





BATSHUAYI VE VALENCIA'YA ÖZEL İLGİ

Jorge Jesus’un ekibinden iki ismin 2022 Dünya Kupası’nı yakından takip edeceği belirtildi. Jesus ve diğer yardımcılarının da anbean kadrodaki oyuncuları izleyeceği vurgulandı. Hazırlık maçları öncesi son durum, sakat futbolcuların raporları, iyileşen oyuncuların durumları, tatilde olsalar da günlük raporlar halinde teknik heyetin elinde olacak. Bu süre zarfında Dünya Kupası’nda yer alan Batshuayi ve Valencia da sürekli izlenecek, raporları alınacak. Diğer milli takımdaki oyuncuların durumları da inceleniyor.

HAZIRLIK MAÇLARINA ÖNEM VERİYOR

Skorer'de yer alan haberde, 45 günlük bu arayı adeta bir sezon başı kampı titizliğinde geçirmek isteyen Jorge Jesus’un, İspanya La Liga takımları Villarreal ve Rayo Vallecano ile yapılacak hazırlık maçlarına çok önem verdiği vurgulandı.

Fenerbahçe’nin, duruma göre İtalya’nın Salernitana takımıyla da bir hazırlık maçı yapması bekleniyor. Jesus ve ekibi ayrıca, aradan sonra kupada İstanbulspor ve ligde Trabzonspor ile yapacakları maçlara detaylıca hazırlanacak.

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DETAYLI ANALİZLER

Jorge Jesus ve yardımcıları sezonun ilk bölümünde neler yaptıklarını da detaylıca analiz etti. 13 Kasım’da Giresunspor maçından sonra araya çıkan Fenerbahçe’de teknik heyet bir süre daha İstanbul’da kalarak hem analizleri yaptı hem de eksi-artı tüm yönleri masaya yatırıldı. Futbolculara tatilde neler yapmaları gerektiğine dair raporda bu süre zarfında sunuldu. Sakat oyuncularla ilgili raporlar da alınırken, milli takıma gidecek futbolcuların milli takımdaki hocalarıyla iletişimler sağlandı.



