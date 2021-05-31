Bu iddia Şili’den En Cancha’ya ait. İnternet sitesinde yer alan habere göre Fenerbahçe, Manuel Pellegrini’ye iyi bir teklif götürdü. Şu anda Real Betis’i çalıştıran Şilili çalıştırıcının bu teklif karşısında kafasının karıştığı belirtildi. İspanyol ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli teknik adamın, Fenerbahçe’nin teklifini değerlendirmeye aldığı kaydedildi. En Cancha’ya konuşan Pellegrini’ye yakın bir kaynak, “Şu anda menaceri ve ailesiyle birlikte teklif üzerine fikir alış verişi yapıyor. Real Betis ile sözleşmesi olduğu için karışık bir durum” dedi.

Rebrov’un eşi: İddialar doğru

Adı Fenerbahçe ile anılan teknik adamlardan biri de Sergei Rebrov. Ukraynalı çalıştırıcı, 2003-2004 yılları arasında Sarı-Lacivertli formayı giymişti. Macar ekibi Ferencvaros ile büyük bir başarı elde eden Rebrov’un eşi Anna Rebrov, kocasının durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Anna Rebrov, “Gizli saklı bir şey yok. İnternette yazılan 5-6 kulübün ilgisi var. Sergiy en son AEK ile görüştü. Kararı eşim verecek. Kulüp seçiminde ben iyi değilim! Şu anda düşünme aşamasında” ifadelerini kullandı. Rebrov, Ferencvaros’u çalıştırdığı 3 sezonda da şampiyonluğa ulaştı.



