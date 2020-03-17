Fenerbahçe'de teknik direktör konusu halen belirsizliğini korurken, yönetime yakın kaynaklar sarı-lacivertlilerin sezon sonuna kadar herhangi bir planı olmadığını belirtiyor. Bir süre önce Mircea Lucescu ve ardından Abdullah Avcı isimleri gündeme gelse de Fenerbahçe'nin bu iki isimle de direkt olarak görüşme gerçekleştirmediği, sadece yakınları aracılığıyla bazı fikir alışverişlerinde bulunduğu ifade edildi. Roger Schmidt için girişim yapan ancak ondan da sonuç alamayan yönetim adeta kilitlenip kalmış durumda.

EROL BULUT İÇİN SEZONUN BİTMESİ BEKLENİYOR

Kulislerde Başkan Ali Koç ve yönetiminin bu kadar kararsız kalması büyük eleştiri alıyor. Lige ara verilmesi bu anlamda en çok Fenerbahçe'nin işine yarayacak. Başkan Koç ve yöneticilerle görüşen kulübün bazı önemli isimleri "A-B-C'yi bırakın hiçbir planları yok. Kalan 8 haftanın bitmesi için dua ediyorlar. Bu süreçte takım 2-3 maç kazansın diye dua ediyorlar. Ama aksine takım da maç kazanamıyor. Sezon sonu için tek plan var, Erol Bulut'u getirip eleştirilerin önünü kesmek" diye konuşuyorlar.

Kaynak: Sabah



