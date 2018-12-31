Orta sahaya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe’de Brezilyalı yıldız Renato Augusto gündeme geldi. Beijing Sinobo Guoan takımında forma giyen Brezilyalı yıldız yeniden Avrupa’ya dönmek istiyor. Sarı-lacivertliler kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Augusto’nun şartlarını sordu. Fenerbahçe, Çin kulübüne sezon sonuna kadar kiralama teklifi sundu. Çin’de oynamak istemeyen Augusto’nun da Fenerbahçe’nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Anlaşma sağlanırsa 30 yaşındaki orta saha oyuncusu sarı-lacivertlilerin takımın kadrosuna katılacak. Orta sahanın merkezinde forma giyebilen Augusto, Çin ekibinde 33 maçta 10 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. Augusto, Dünya Kupası’nda Brezilya Milli Takımı formasını giymişti.

IGHALO İÇİN BEKLEME KARARI

Forvet mevkiine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, listenin ilk sırasında Nijeryalı forvet Odion Ighalo konusunda bekleyişini sürdürüyor. F.Bahçe, Çin ekibi Changchun Yatai’nin küme düşmesi üzerine sözleşmesini fesheden Ighalo için FIFA’nın vereceği kararı bekliyor. Sözleşmedeki “Ligden düşerse serbest kalır” maddesini hayata geçirerek sözleşmesini tek taraflı fesh eden Ighalo hakkında FIFA’dan onay çıkarsa F.Bahçe, Ighalo’yu kadroya katacak. Bu arada Fransa’nın L’Equipe gazetesi, F.Bahçe’nin Leicester City’den transfer edilen Slimani’nin yerine aynı takımdan Fousseni Diabate’yi istediğini iddia etti.

Kaynak: Yeni Şafak