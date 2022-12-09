Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ilk etap çalışmalarını İstanbul'da gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler burada İspanya LaLiga takımlarından Rayo Vallecano ve Villarreal ile hazırlık karşılaşmaları oynadı. Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe Rayo Vallecano'yu 3-1, Villarreal'i ise 2-1 mağlup etti.

Daha sonra çalışmalarının ikinci etabında Antalya'da kampa giren sarı lacivertliler, burada Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile karşılaştı. Rakibini 4-2'lik skorla geçen Kanarya, burada son hazırlık maçını yarın İtalya Serie A takımlarından Salernitana ile oynayacak.

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MAÇTA DEĞİŞİKLİK OLDU

Sarı lacivertlilerin yarın oynayacağı Salernitana maçında değişiklik oldu. Alanya Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanacak hazırlık maçının başlama saati 18:00 iken 16:00'ya alındı.

Sarı lacivertliler bu değişikliği resmi olarak şöyle duyurdu:

Antalya kampımızda yarın Serie A ekiplerinden US Salernitana ile Alanya Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynayacağımız hazırlık maçının başlama saati 18.00’den 16.00’ya alındı.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.



