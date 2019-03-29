Yeni sezonda şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hedefi olan Sarı-Lacivertliler, büyük düşünüyor. Yaz döneminde sık sık Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil’deki yarım kalan hikaye, somuta dönüşme konusunda daha müsait durumda. Daha önce Mesut Özil’in takımın lideri olduğunu, ona ihtiyaç duyduğunu ifade eden Emery ve oyuncu arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Fransız Hoca Unai Emery, Mesut’la beraber Mkhitaryan’ın da ayrılmasını istiyor.

PARADA FEDAKARLIK YAPMALI

Fenerbahçeli olduğu bilinen Özil ailesinin, Sarı-Lacivertli takımla gönül bağı var. Uzun süredir Mesut’la birliktelik yaşayan ve nişanlanan Amine Gülşe de koyu Fenerbahçeli. 31 yaşına girecek Mesut için de son demler yaklaşıyor. Ancak Türk asıllı Alman futbolcunun kazandığı ücret bir hayli yüksek. Haftalık 300 bin pounda yakın kazanan Mesut’un da transferde fedakarlığı gerekecek. Arsenal’in, Mesut’un gidişi konusunda kolaylık yapması bekleniyor.

Kaynak: Akşam