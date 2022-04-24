Sezonun ikinci yarısında aldığı sonuçlarla taraftarlarına kendisini affettiren Fenerbahçe 'de Arda Güler de tribünlerin sevgilisi haline geldi. Her oyuna girdiğinde sadece Fenerbahçeliler'in değil, tüm futbolseverlerin hayranlığını kazanan, rakip takım taraftarlarının tezahüratlar yaptığı Arda, Rizespor deplasmanında da klasını gösterdi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, bu kez ikinci yarının başında oyuna aldığı Arda, Enner Valencia'nın golünde asisti yaptı ve yeteneklerini de bu süreçte sergileyerek izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Sadece 2 maç ilk 11'de oynadı

5-2 kazanılan Alanyaspor mücadelesinde ağları havalandırarak, Fenerbahçe tarihinde gol atan en genç oyuncu unvanını elde eden 17 yaşındaki futbolcu, 11 lig maçının sadece 2'sinde ilk 11'de forma giyerken, 9'unda sonradan sahaya girdi ve toplamda 130 dakika oynadı. Bu kısa süreye rağmen genç yetenek, toplamda 3 gol ve 3 asistle oynadı. Yani her 21 dakikada bir skora katkı yaparak da dikkatleri üzerine çeken Arda'yı Sarı-Lacivertli taraftarlar daha çok sahada görmek istiyorlar.

Aslıhan Çil