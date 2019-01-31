Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonunda 17. sıraya kadar geriledi. Bursa’da son dakikada galibiyeti kaçırarak hüsran yaşayan Sarı-Lacivertliler, Yeni Malatya’yı devirerek kendine geldi. Düşme hattının dışına çıkan Kanarya, yükselişini devam ettirmeye kararlı.

Süper Lig’in 20. haftası, Fenerbahçe’nin orta sıralara tırmanması açısından önemli bir fırsat sunuyor.

Sarı- Lacivertliler, yarın Göztepe’yle taraftarı önünde karşılaşacak. Bu maçın kazanılması halinde, Ersun Yanal ve öğrencileri alt sıralardan kurtulma yolunda önemli bir adım atmış olacak. Fenerbahçe’nin puan tablosunda altında ve yukarısında yer alan takımar ya birbirleriyle ya da güçlü rakiplerle oynuyor.

Hafta tamamlandığında Sarı-Lacivertliler, düşme hattıyla arasındaki puan farkını açıp, üst sıraları yakalayarak sezonun kalan bölümü için yeni bir rüzgar yakalayabilir.