Geçtiğimiz yaz Juventus'tan ayrılarak Paris Saint Germain'in yolunu tutan Gianluigi Buffon, bir yıllık aranın ardından yuvasına geri dönüyor. Sky Sport İtalya'dan Gianluca Di Marzio, Haziran ayının başında PSG ile yollarını ayıran 41 yaşındaki efsanevi file bekçisinin yarın sağlık kontrolünden geçerek kendisini Juve'ye bağlayan sözleşmeye imza atacağını duyurdu.

Altyapısından yetiştiği Parma'da yedi sezon oynadıktan sonra 2011 yazında Torino devine transfer olan Buffon, Siyah Beyazlı kulüpte tam 17 sezon boyunca aralıksız olarak forma giymişti. İtalyan basını, bir aydır boşta olan deneyimli eldiven için Fenerbahçe'nin de devrede olduğunu iddia ediyordu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler