Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic sonrası koç arayışlarını sürdürürken gündeme gelen isimlerden Andrea Trinchieri konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan koç, takımı Partizan'dan ayrılık kararı alırken bunu kulüp yönetimine de iletti.

Sırbistan basınından Nova.rs'in haberine göre Trinchieri'nin 25 Temmuz'a kadar sözleşmesini feshetme seçeneği bulunuyordu. Partizan'ın yeni sezon bütçesini düşürme kararı sonrası İtalyan koça da maaşında %20'lik bir indirim talebinde bulunulmuştu. İtalyan hoca, aynı zamanda önümüzdeki sezon daha düşük bir oyuncu bütçesiyle mücadele etmek zorunda kalacaktı.

Ekim 2018'de Partizan ile 3 yıllık bir sözleşme imzalayan Trinchier'nin takımdan ayrılma kararı sonrası yeni durağının neresi olacağı merak edilirken Almanya'dan Bayern Münih ve Türkiye'den Fenerbahçe Beko ile temaslarının olduğu aktarılmakta.







