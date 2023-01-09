Adana Demirspor, Süper Lig 'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada Adana ekibinin tek golünü 58. dakikada Samet Akaydın kaydetti. Maçtan sonra ise milli oyuncu, veda niteliğinde bir paylaşım gerçekleştirdi.





Montella sinyalini vermişti

Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kevin Rodrigues ve Younes Belhanda'nın bir sonraki maçlarında cezalı oldukları için forma giyemeyeceklerini belirtirken belki de bir oyuncularının daha olmayacağını aktardı. Samet Akaydın'ın Fenerbahçe 'ye transfer olup olmayacağına ilişkin soruya ise, "Aslında bilmiyorum ve biliyorum. Siz bizden daha bilgili olduğunuz için bir şey demek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Başkana da soruldu

Başakşehir maçı sonrası MHK'ye yönelik sert eleştirilerde bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak; Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'ye transferine ilişkin soruya ise, "Eğer öyle bir şey varsa 12'sinde transferin başlamasıyla açıklanır" cevabını verdi.

İlgili Haberler Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak tribünde çıldırdı!





Samet'ten veda paylaşımı

Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın, Başakşehir maçı sonrası yaptığı paylaşımla adeta kulübüne veda etti. Twitter üzerinden bir paylaşım gerçekleştiren milli oyuncu, "İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz" ifadelerini kullandı.





Fenerbahçe yolunda

Adana Demirspor forması altında sergilediği başarılı performansla milli takıma kadar yükselen Samet Akaydın'ın ismi, Süper Lig'in devleri ile anılmıştı.

Tecrübeli oyuncu konusunda anlaşma sağlayan tarafın Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertlilerin transfer döneminin açılmasıyla birlikte bu anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor.