Chelsea'nin yıldız golcüsü Olivier Giroud'nun adı, bir süredir Fenerbahçe'yle birlikte anılıyordu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fransız golcüye son olarak ülkesinin takımlarından Olimpik Lyon da talip olmuştu.

Lyon'un başkanı Jean-Michel Aulas, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada "Yazın Giroud ile ilgilneceğim kesin. Bugün hücum bölgesinde çok iyi oyuncularımız var ama eğer takımından ayrılacak bir ön bölge oyuncusu varsa onunla ilgileniriz. Giroud'yu seviyorum. O, iyi bir oyuncu." ifadelerini kullanmıştı.

32 yaşındaki tecrübeli golcü ise hakkında çıkan transfer spekülasyonlarıyla ilgili olarak TF1 kanalında yayınlanan Telefoot programına konuştu. Giroud, geleceğiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Chelsea'de mahsur kalmaktan korkuyor muyum? Hayır. Kulübün transfer yapamadığı bir süreçte neler olacağını göreceğiz. Daha çok süre almak ve herhangi bir takımda daha büyük rol üstlenmek istediğim doğru. Ancak ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Fransa'ya dönebilirim ama şu an İngiltere'deyim. Lyon büyük bir kulüp ve Jean-Michel Aulas'ın beni tanıması büyük bir onur."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler