Kadrosuna golcü takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Maxi Gomez'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

AS'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Valencia forması giyen Maxi Gomez'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Lacivertli ekip Uruguaylı golcü futbolcuyu ikna etmek için ekonomik olarak çaba göstermeye hazır. Futbolcu ise çeşitli nedenlerle Türkiye'ye transfer olmaya oldukça olumlu bakıyor İşte o nedenlerden ön plana çıkanlar:

Jorge Jesus'la görüşme ve Dünya Kupası hedefi

2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele etmek isteyen Maxi Gomez, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ile yaptığı görüşmeden sonra takımdaki rolünün önemli olacağını ve Fenerbahçe'nin önemli bir kulüp olması nedeniyle Dünya Kupası'na gitmekte sorun yaşamayacağını düşünüyor.

Uruguaylı futbolcular

Gomez'in Türkiye'ye sıcak bakmasının bir diğer nedeni ise Lucas Torreira, Muslera ve Lemos gibi Uruguaylı futbolcularla aynı ülkede futbol oynama şansı yakalayacak olması.

Valencia ile pazarlıklar

Fenerbahçe transfer için Valencia ile pazarlıkları sürdürürken İspanyol ekibinin en az 11-12 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi bulunuyor.

Flaş gelişme

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray Maxi Gomez transferinde de karşı karşıya gelebilir. Futbolcunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakması Galatasaray'ın da ilgisini çekti. İddialara göre Sarı-Kırmızılı ekip Gomez'in durumu hakkında bilgi toplamaya başladı.

Her ne kadar Fenerbahçe transfer görüşmelerinde bir adım önde olsa da Lucas Torreira ile oynama fikrinin Gomez'in kararında etkili olabileceğinin altı çizildi.



