Yeni sezon için transfer hamlelerini art arda açıklayan Fenerbahçe , gözünü Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Dinamo Kiev ile oynayacağı maça çevirmişken, ismi Sarı-Lacivertli ekiple anılan Mariano Diaz'da flaş bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınında yer alan habere göre Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Mariano Diaz, Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanıyor. İddialara göre golcü futbolcu takımdan ayrılmaya niyetli değildi. Ancak teknik direktör Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almadığını iletmesinin ardından Diaz, İspanyol devine veda etmeye giderek yaklaşıyor.

Fenerbahçe, Getafe ve Cadiz

Haberin detaylarında ise son haftalarda Fenerbahçe, Getafe ve Cadiz'in Diaz'ın transferi için Real Madrid'in kapısını çaldığı ve futbolcunun bu takımlardan birine imzayı atabileceği belirtildi.

Real Madrid ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan futbolcu teknik direktör Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almıyor ve Real Madrid oyuncuya gelecek tekliflerin tamamına açık.

2018 yılında 21.5 milyon Euro bonservis ile Lyon'dan Real Madrid'e transfer olan Mariano Diaz geçtiğimiz sezon 11 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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