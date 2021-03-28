Uzun yıllar İspanya’da Real Madrid forması giyen Arjantinli eski futbolcu Jorge Valdano, Almanya Milli Takımı’nın başındaki Joachim Löw’le birlikte adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan vatandaşı ve River Plate’in Teknik Direktörü Marcelo Gallardo hakkında konuştu. İspanya’daki bir televizyon programında Gallardo ile ilgili düşüncelerini paylaşan Valdano, “Gallardo’yu çok iyi bir teknik adam olarak görüyorum. 2014’ten beri River’ın başında ve bir hocanın uzun süre bir takımın hocalığını yapması kolay bir iş değil. Avrupa’da teknik adam olarak geleceğinin olduğuna inanıyorum. Ancak hemen çok iyi bir kulüp bulup, istediği ortamı bulabilir mi? Şu an bunu bilemem” dedi.

'Avrupa’da büyük bir takıma hocalık yapacak kapasitede'

Valdano, “Gallardo’nun yetenekleriyle alakalı olarak hiçbir şüphe göremiyorum. Kesinlikle Avrupa’da büyük bir takıma hocalık yapacak kapasiteye sahip. Ancak Avrupa’daki futbol ortamına çabuk uyum sağlaması gerekiyor. Ayrıca River’dan da ayrılması halinde, bu kararı kolayca alacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.



