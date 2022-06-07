Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Alex Kral, Gabriel Barbosa ve Mitrovic gibi isimlerle ilgilenildiği yönünde haberler çıkarken Portekiz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe, Portekiz Süper Ligi ekibi Santa Clara forması giyen 23 yaşındaki Lincoln (Lincoln Henrique Oliveira dos Santos) ile ilgileniyor. Bu iddianın ardından Brezilyalı futbolcunun kariyeri internet ortamında aratılmaya başlandı. Lincoln Henrique Oliveira dos Santos ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Lincoln kimdir?

Genç futbolcu 7 Kasım 1998 yılında Brezilya'nın Porto Alegre şehrinde dünyaya geldi. Gremio altyapısında futbola başlayan Brezilyalı, 2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giydi. Gremio dışında Brezilya'da Lincoln, América Futebol Clube formasını giydi.

Son olarak ise 2019 tarihinde Portekiz'in Santa Clara takımına transfer olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerine bu kulüpte devam ediyor. Lincoln'ün takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.





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Bu sezon toplamda 44 maça çıkan genç futbolcu 7 gol, 10 asistlik performansa imza attı. Brezilya U-17'nin de formasını giyen Lincoln 11 maça çıkıp 4 gol kaydetti. Brezilyalı futbolcunun transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 5 milyon Euro gözükmekte.

Çaykur Rizespor macerası

Lincoln daha önce ülkemizde Çaykur Rizespor forması giymişyi. 2017/18 sezonu başında Gremio'dan kiralık olarak Rize'ye gelen Brezilyalı orta saha, şampiyonlukla biten ve Süper Lig bileti alınan sezonda 20 maça çıkıp 3 gol, 2 asistle mücadele etmişti. 18 yaşındayken ilk kez ülkesi Brezilya'nın dışına çıkan Lincoln, Çaykur Rizespor macerası sonrasında 1 sezon daha başka kulüpte kiralık olarak futbol oynayıp 2019 yazında Santa Clara'ya transfer oldu.