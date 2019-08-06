Martin Skrtel ve Roman Neustadter ile yollarını ayıran Fenerbahçe, stoper transferi için çalışmalarını hızlandırmış ve birçok isimle görüşmelere başlamıştı. Kolarov, Zanka, Kjaer gibi isimlerde görüşen Sarı Lacivertli ekip, son olarak Koscielny'yi gündemine almıştı. Fransız stoper, tercihini ülkesinden yana kullandı.

Ligue 1 ekibi Bordeaux, Arsenal'den Koscielny’yi renklerine bağladığını açıkladı. Bordeaux Kulübü, sağlık kontrolünden geçen 33 yaşındaki Fransız futbolcu Koscielny ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bordeaux’nun bu transfer için Arsenal’a 5 milyon Euro ödediğini açıklandı. Ülkesinde Guingamp, Tours ve Lorient forması giyen Koscielny, son 9 yıldır Arsenal’da görev yaptı. Geçen sezon İngiltere temsilcisinde 17 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 3 gol attı.

Kampa katılmamıştı

Fransız stoper Laurent Koscielny, takımının ABD’deki kampına katılmamıştı. Arsenal Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncunun açık talimatlara rağmen ABD kampına katılmayı reddetmesinden dolayı hayal kırıklığına uğrandığı belirtilmiş, meselenin çözülmesinin umulduğu ve şu aşamada başka yorum yapılmayacağı ifade edilmişti.