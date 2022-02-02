Charalampos Lykogiannis 22 Ekim 1993'te Yunanistan'ın Piraus kentinde dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren futbola merakı olan Yunan futbolcu ülkesinin en büyük kulüplerinden Olympiakos'un altyapısına yazıldı. 2011'de henüz 17 yaşındayken profesyonel olup A takıma çıkan Lykogiannis 2013'te APO Levadiakos'a, 2014'te de Ergotelis'e kiralık verildi. 2015'te ilk kez yurt dışına çıkan ve Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ın yolunu tutan başarılı sol bek 2017-2018 sezonunun devre arasında 800 bin Euro karşılığında İtalyan ekibi Cagliari'ye transfer oldu.

Yaklaşık 4 yıldır Çizme temsilcisinde görev yapan Lykogiannis, Yunanistan Milli Takımı'nın da 6 kez formasını terletti. 1.90'lık boyuyla hava toplarında oldukça etkili olan 28 yaşındaki futbolcu fiziksel özellikleri nedeniyle ihtiyaç halinde stoper olarak da görev yapabiliyor.





Sakatlık probleminin çok olmadığı görülen deneyimli savunmacı 2015'ten bu yana sakatlıkları nedeniyle sadece 30 maç kaçırdı.

Lykogiannis şu anda Alman veri sitesi Transfermarkt'a göre 2.5 milyon Euro'luk piyasa değeriyle kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor.

Lykogiannis kimdir?

Adı: Charalampos Lykogiannis

Doğum tarihi: 22 Ekim 1993

Doğum yeri: Piraus / Yunanistan

Mevkiisi: Sol bek-stoper

Kulübü: Cagliari

Sözleşmesi: 30 Haziran 2022

Oynadığı takımlar: Olympiakos, Levadiakos, Ergotelis, Sturm Graz, Cagliari

Milli takım: Yunanistan (6 maç)



