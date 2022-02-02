Fenerbahçe'nin gündemindeki Charalampos Lykogiannis kimdir, kaç yaşında, nereli?
Fenerbahçe'nin sol bek transferi için Charalampos Lykogiannis'le görüştüğü iddia edilince futbolseverler tarafından Charalampos Lykogiannis kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? gibi sorular da gündeme geldi. İşte detaylar...
Charalampos Lykogiannis 22 Ekim 1993'te Yunanistan'ın Piraus kentinde dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren futbola merakı olan Yunan futbolcu ülkesinin en büyük kulüplerinden Olympiakos'un altyapısına yazıldı. 2011'de henüz 17 yaşındayken profesyonel olup A takıma çıkan Lykogiannis 2013'te APO Levadiakos'a, 2014'te de Ergotelis'e kiralık verildi. 2015'te ilk kez yurt dışına çıkan ve Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ın yolunu tutan başarılı sol bek 2017-2018 sezonunun devre arasında 800 bin Euro karşılığında İtalyan ekibi Cagliari'ye transfer oldu.
Yaklaşık 4 yıldır Çizme temsilcisinde görev yapan Lykogiannis, Yunanistan Milli Takımı'nın da 6 kez formasını terletti. 1.90'lık boyuyla hava toplarında oldukça etkili olan 28 yaşındaki futbolcu fiziksel özellikleri nedeniyle ihtiyaç halinde stoper olarak da görev yapabiliyor.
Sakatlık probleminin çok olmadığı görülen deneyimli savunmacı 2015'ten bu yana sakatlıkları nedeniyle sadece 30 maç kaçırdı.
Lykogiannis şu anda Alman veri sitesi Transfermarkt'a göre 2.5 milyon Euro'luk piyasa değeriyle kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor.
Lykogiannis kimdir?
Adı: Charalampos Lykogiannis
Doğum tarihi: 22 Ekim 1993
Doğum yeri: Piraus / Yunanistan
Mevkiisi: Sol bek-stoper
Kulübü: Cagliari
Sözleşmesi: 30 Haziran 2022
Oynadığı takımlar: Olympiakos, Levadiakos, Ergotelis, Sturm Graz, Cagliari
Milli takım: Yunanistan (6 maç)