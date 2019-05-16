İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Bournemouth'ta forma giyen Bosna Hersekli kaleci Asmir Begovic'in önümüzdeki yaz Fenerbahçe'nin yolunu tutabileceği iddia edilmişti. 31 yaşındaki file bekçisi ise geleceğiyle ilgili olarak yaptığı son açıklamada İngiltere'den ayrılarak kariyerine başka bir ülkede devam edebileceğini söyleyerek transfere yeşil ışık yaktı.

Kendi adını taşıyan golf turnuvasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli eldiven, "Son zamanlardan yeteri kadar süre alamıyorum ve bu durum çok sinir bozucu. Geleceğimle ilgili kararı, önümüzdeki günlerde kulüp yönetimiyle konuşarak alacağım." ifadelerini kullanırken yeni rotasıyla ilgili de ipuçları verdi.

Gazetecilerin İngiltere'den ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili soruya "16 yıldır Premier Lig'de oynuyorum. Neden başka bir ülkeye gitmeyeyim ki?" şeklinde cevap veren Begovic, "Yakın gelecekte başka bir ligde oynayabilirim. Şu an için bunun bir opsiyon olduğunu söylemiyorum ama bu ihtimali de asla göz ardı edemem." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler