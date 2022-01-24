Süper Lig 'de Karagümrük formasıyla gol krallığının zirvesinde yer alan Aleksandar Pesic'ten flaş transfer açıklaması geldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin de ilgisini doğrulayan golcü futbolcu, İstanbul'da kalmaya karar verdiğini açıkladı. Sırp futbolcuyla Fenerbahçe 'nin de ilgilendiği ortaya çıktı.

Pesic Intagram hesabından yaptığı açıklamasında, "İlgileri için Hull City ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederim ancak ailemle yaptığım görüşmelerin ardından, İstanbul'da kalmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe ile Karagümrük arasında yapılan görüşmelerin sıklaşması bekleniyor.