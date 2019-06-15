Fenerbahçe’de bir yandan UEFA üst kurulunun kararı beklenirken bir yandan da transfer çalışmaları yapılıyor.

Bu çerçevede sarı-lacivertliler golcü için de birçok isimle temasa geçti. Spartak Moskova forması giyen Ze Luis, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın liste başı olsa da bu futbolcunun Galatasaray’a daha yakın olduğu öğrenildi. Bu nedenle alternatif isimlere yönelik çalışmalar yoğunlaştı. Bu isimlerden biri de Atlético Madrid forması giyen Nikola Kalinic.

Sıcak bakıyor

Allahyar, Fejsa ve Kolarov transferlerinde önemli rol oynayan menajer Mirsad Türkcan’ın girişimleriyle futbolcunun sarı-lacivertli takıma gelme ihtimali söz konusu. Maliyeti yüksek olduğu için kiralama formülü üzerinde çalışmalar sürüyor.

Atletico’da forma şansı bulamayan Kalinic sarı-lacivertli takımda bir sezon geçirmeye sıcak bakıyor. (Milliyet)