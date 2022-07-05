Fenerbahçe 'de sıcak gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin menajeri aracılığıyla görüşmelere başladığı 30 yaşındaki forvet arkasından flaş bir hamle geldi. İngiltere Premier Lig ekibi Watford ile olan sözleşmesi sona eren Joshua King, eski kulübüne duygu dolu sözlerle veda etti.

ecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Watford ailesine teşekkür ederim. Güzel anılar biriktirdik ama yıl sonunda üzüldük. Yeni sezonda başarılar, her şey gönlünüzce olsun." ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig'de Watford ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Norveçli forvet, geçtiğimiz sezon 32 kez lig maçında forma giydi ve 5 gol, 3 asistlik performansa imza attı. Tecrübeli futbolcu kendi milli takımının 62 kez formasını giydi ve 20 gol atma başarısı gösterdi.



