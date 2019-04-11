Fenerbahçe’de saatler pazar günkü Galatasaray maçına ayarlandı. Samandıra’daki her konuşma, derbiyle ilgili. Futbolcular kendi aralarındaki sohbetlerde bile dev mücadelenin üzerinde duruyor. Dünkü antrenman, Sarı-Lacivertli oyuncuların bu müthiş maça ne kadar istekli bir şekilde hazırlandıklarının en büyük kanıtı oldu.

İdmanda öyle bir çift kale maç oynandı ki birçok lig müsabakasında oyuncular bu kadar hırslı değildi! İkili mücadeleler kıran kırana geçti, sertliğin dozu tavan yaptı. Çift kale maçta gol atan futbolcular, sanki antrenmanda değil de Galatasaray derbisinde gol atmış kadar sevindi!

Yanal’ın işi zor!

Öğrencilerinin bu hali, Ersun Yanal’ın pazar günü alınacak galibiyete olan inancını iyice artırdı. Ancak bir yandan da kritik mücadelede sahaya süreceği 11’i belirlemesini de güçleştirdi. Mehmet Ekici ve Michael Frey dışında eksik bulunmuyor.

Tüm futbolcuların bu kadar hırslı ve istekli olması nedeniyle Galatasaray maçı öncesi Ersun Yanal’ı zor bir karar bekliyor olacak. Oyuncular, derbide sahaya çıkmak adına kalan antrenmanlarda da ellerinden geleni yapmaya çalışacak.

Yusuf Dursun