Süper Lig'e fırtına gibi giren, Avrupa'da da yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe , Dünya Kupası arasının ardından da fırtına estirmeyi hedefliyor. Bu sene şampiyonluk hasretini bitirmeye kararlı olan Sarı-Lacivertliler hazırlıklarını da bu yönde sürdürüyor.

Valencia takımdan ayrı!

Fenerbahçe, Antalya kampı öncesinde son antrenmanını dün Samandıra’da yaptı. Dünya Kupası’ndan dönen Enner Valencia, hafta sonunu tedaviyle geçirmişti. Ekvadorlu yıldız dün de takımdan ayrı bir şekilde kendisi için hazırlanan özel programı uyguladı. Diğer futbolcular ise salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Daha sonra sahaya çıkan oyuncular koşu ve ısınma hareketlerinın ardından pas, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı. Fenerbahçe bugün kamp için Antalya’ya gidecek ve çalışmalarına orada devam edecek.





Jesus: Herkese ihtiyacım var

Jorge Jesus, dün öğrencileriyle bir toplantı yaptı. Portekizli teknik adam, Dünya Kupası’nın ardından zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini hatırlatarak, “Oynadığımız 2 hazırlık maçında formunuzu kaybetmediğinizi gösterdiniz. Sakat arkadaşlarımız da çok iyi bir dönüş yaptı. Antalya kampı da bizim için çok önemli olacak. Sezonun ilk bölümünde olduğu gibi bundan sonrası için de herkese ihtiyacımız var. Hepiniz forma şansı bulacaksınız. Bu yüzden her an 11’de oynayacakmış gibi hazır olmanız şart” diye konuştu.

Yeni sözleşme konusunda anlaşma tamam

Hazırlıklarda tempoyu artıracak olan Kanarya transfer çalışmalarında da gaza basacak. Ekvador Milli Takımı'yla Katar Dünya Kupası'na damga vuran Enner Valencia, Katar ve Hollanda'ya attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncuyla anlaşma sağlandığı öne sürüldü. Kanarya'nın başarılı forvetle yıllık 1.5 milyon Euro civarında bir rakama yeni kontrat için anlaşma sağladığı iddia edildi.





'Yeni Lewandowski' geliyor

Fenerbahçe'nin forvet transferi için bir iddia da Polonya basınından geldi. Çıkan haberlerde; Szymon Wlodarczyk şimdiden 'Yeni Lewandowski' olarak anılıyor. Polonya ekibi Gornik Zabrze'de forma giyiyor. Henüz 19 yaşında ve Fenerbahçe'nin radarına girmiş durumda" ifadelerine yer verildi.

Cristiano Ronaldo, Al Nassr yolcusu

Transfer operasyonu devam ederken, dün de flaş bir iddia gündeme gelmişti. İspanyol basınının yüksek tirajlı gazetelerinden Marca, Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo'nun, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaştığını yazmıştı. Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca'nın formasını giydiği Al-Nassr, dünya futbol tarihine geçecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Marca’da yer alan habere göre, Manchester United’ın sözleşmesini fesh ettiği Cristiano Ronaldo, Suudi ekibinin 2.5 sene için 500 milyon Euro’luk teklifine ‘evet’ dedi.

En çok Fenerbahçe sevinecek

Portekizli süperstarın 1 Ocak’tan itibaren Al-Nassr forması giyeceği belirtildi. Bu haber muhtemelen en çok, Aboubakar’ı isteyen Fenerbahçe’ye yarayacak. Ronaldo transferi sonrası, Kamerunlu oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.

Bonservisiyle gelebilir

30 yaşındaki futbolcu zaten Türkiye’ye dönmeye sıcak bakıyordu. Ronaldo’yu almasıyla birlikte Al-Nassr ile anlaşmanın da daha kolay olması bekleniyor. Suudi Arabistan temsilcisi, Aboubakar’ı 2021’de bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe’nin hedefi, golcü oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak. Ancak Al-Nassr’ın 1.5-2 milyon Euro gibi bir bonservs bedeli istemesi halinde, Sarı-Lacivertliler’in bunu karşılama ihtimali de yüksek. Fenerbahçe, 30 yaşındaki yıldızı bonservisiyle birlikte transfer etmesi halinde 1.5+1 senelik sözleşme imzalamayı planlıyor.

2 sezon, 2 şampiyonluk

Kamerunlu forvet daha önce 2016-17 ve 2020-21 sezonlarında Beşiktaş forması giymişti. Siyah-Beyazlılar, Aboubakar’ın oynadığı 2 sezonda da Süper Lig’de şampiyonluğa ulaştı. Yıldız futbolcu, Beşiktaş’ta 67 resmi maça çıkarken, 35 kez ağları sarstı ve 9 asist yaptı. 30 yaşındaki oyuncu Al-Nassr’da ise 35 maçta 11 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.