Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun yeni sezon transfer hedefleri arasında ilk sıralarda yer alan Naz Mitrou-Long, İtalya'da kalıyor. Germani Brescia forması altında çok iyi bir sezonu geride bırakan Mitrou-Long'un Olimpia Milano'ya transfer olması bekleniyor.

Corriere della Sera'nın haberine göre Mitrou-Long, seçimini Olimpia Milano'dan yana yaptı. Oyuncunun Fenerbahçe, Panathinaikos ve Çin'den aldığı tekliflere rağmen Olimpia Milano'ya transfer olacağı belirtildi. İtalya'da mutlu olduğunu belirtmesi ve EuroLeague düzeyinde bir İtalyan takımıyla oynayacak olması nedeniyle Mitrou-Long'un bu seçimi yaptığı aktarılıyor.

Germani Brescia ile bu sezon 33 maça çıkan Mitrou-Long; 17.5 sayı, 4.3 ribaunt ve 5 asist ortalamaları yakalarken ilk Avrupa deneyiminde Serie A'da Yılın Çaylağı olmayı başardı.