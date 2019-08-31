Milan'ın geçtiğimiz yaz Genoa'dan 14 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Uruguaylı sol kanat oyuncusu Diego Laxalt, yaz transfer döneminin sonlarına doğru Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. 26 yaşındaki futbolcu ise tercihini Serie A'da kalmaktan yana kullandı.

Torino kulübü, bugün resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada yıldız ismi satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığını duyurdu. Laxalt, geride kalan sezonda Milan formasıyla görev yaptığı 29 resmi mücadelede takımına 1 asistle katkıda bulunmuş ve beklentilerin bir hayli altında kalmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler