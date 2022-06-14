Sarı-Lacivertliler’in forvet adayları Aleksandar Mitroviç ve Haris Seferoviç, ülkeleri adına Uluslar Ligi’nde ağları sarstı. Mitroviç, Sırbistan’ın Slovenya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada takımının ikinci sayısını kaydetti.

Fenerbahçe ’nin Slovenyalı oyuncusu Zajc da bu mücadelenin ilk yarısında forma giydi. Haris Seferoviç ise İsviçre’nin Portekiz’i 1-0 yendiği karşılaşmada galibiyeti getiren isim oldu. Tecrübeli oyuncunun henüz 57. saniyede kaydettiği gol, Uluslar Ligi tarihinin en erken atılan golü oldu.

Bu mücadelede, Sarı-Lacivertliler’in hedefindeki Portekizli Carvalho yedek bekledi.