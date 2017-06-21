Adil Rami Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi... Ünlü Fransız defans oyuncusu Adil Rami'nin ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. Sarı lacivertli kulüp, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a geleceğini ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra transfer görüşmelerine başlanacağını duyurdu. Son olarak Marsilya forması giyen Adil Rami fiziki yapısıyla dikkat çeken bir isim. Adil Rami ile ilgili bilinmeyenler haberimizde...

Adil Rami kimdir?

Adil Rami 27 Aralık 1985, Bastia doğumlu, Fas asıllı Fransız millî futbolcudur. En son Marsilya takımında forma giymiştir.

Adil Rami, futbola 1994 yılında Frejus takımının alt yapısında başladı. 9 sene forma giydiği takımında 2013 yılına kadar genç takımlarda oynadı ve 2013 yılında A takıma yükseltilerek profesyonel kariyerine başladı. 2003 yılından 2006 yılına kadar A takımda 58 maça çıkan Adil Rami, 2007-2008 sezonu öncesinde Lille’ye transfer oldu. Lille takımı ile 4 sezon futbol oynayan futbolcu, 2010-2011 sezonunda Fransa 1. Lig’i ve Fransa Kupası’nı kazanma kazanma sevincini yaşadı. Kariyeri boyunca Lille takımı ile toplamda 142 maça çıkıp 10 kez fileleri havalandırdı.

2011 yılında yolunu İspanya’ya çevirdi. 6 Milyon Euro’ya Valencia’ya transfer oldu. 2 sezon boyunca burada 61 maça çıkan Adil Rami, 2 kez de gol atma başarısı gösterdi. Her geçen zaman üstüne biraz daha koyan Fransız futbolcu, 2014-2015 sezonunda 4,2 Milyon Euro’ya Milan'a transfer oldu. Milan’da bir sezon oynadı ve 37 maça çıkıp 4 gol attı. Sezon sonunda beklenmedik şekilde tekrardan İspanya’ya döndü ve 3,5 Milyon Euro’ya Sevilla’ya transfer oldu. 2 sezon Sevilla forması giyen 1.90 boyundaki Fransız savunmacı 79 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

Adil Rami'nin Sevilla'dan sonraki durağı ise kendi ülkesinin ekiplerinden Olimpik Marsilya oldu. 2017 yazında 6 milyon Euro'ya mavi beyazlı ekibe transfer olan tecrübeli isim, burada çıktığı 75 karşılaşmada 3 gol 3 asistlik bir performans sergiledi. Marsilya Kulübü, Rami'nin 2021 yılına kadar daha devam eden sözleşmesi olmasına karşın, disiplinsiz davranışları nedeniyle geçtiğimiz haftalarda tek taraflı bir şekilde feshetme yoluna gitmişti. Fenerbahçe, oyuncuyla anlaşması halinde, Marsilya'ya herhangi bir ödemeye yapmayacak.

Adil Rami’nin Milli Takım Kariyeri

Adil Rami, milli formayı kariyerinde ilk kez 11 Ağustos 2010'da Norveç Milli Takımı karşısında giydi. 2012 ve 2016 Avrupa Şampiyonalarında takımla beraber sahada yerini aldı. Rami, Fransa'nın şampiyon olduğu 2018 üÜnya Kupası kadrosunda da bulunmasına karşın turnuvada hiç forma giymedi. Kariyeri boyunca ise 36 maça çıkıp 1 kez fileleri havalandırdı.