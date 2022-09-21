Fenerbahçe ’nin Brezilyalı yıldızı Lincoln Henrique, hocasının verdiği her fırsatı iyi kullanmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu, Alanyaspor maçında da sonradan şans bulduğu müsabakada klasını gösterdi. Valencia’nın attığı golde pası veren Lincoln Henrique, bu sezon Süper Lig ’de forma giydiği 6 karşılaşmada 3. asistini yaptı. Takımının oynadığı Avrupa maçlarında da Jesus’un önemli hücum opsiyonlarından biri olan Lincoln Henrique, toplamda 2 gol, 5 asistlik performansıyla takımına önemli katkı verdi. Üstelik bunu 14 maçta sadece 603 dakika sahada kalarak başardı.

Duran top ustası

23 yaşındaki oyuncu normal pozisyonu forvet arkası olmasına rağmen, sol kanat beki olarak bile görev yaptı, adeta joker oldu. Duran toplardaki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken, sol ayağını son derece etkili kullanabilen yıldız isim bu sezon Sarı-Lacivertli takımda Rossi’nin ardından en fazla asist yapan ikinci oyuncu oldu. Lincoln ligde ise Caner Erkin ve Weghorst’un ardından en çok gol pası veren 3. oyuncu konumunda.

Şu ana kadar 2 gol, 5 asistle oynayan Lincoln, skor katkısı konusunda Valencia’nın ardından geliyor. (Rossi ile birlikte)

Brezilya’nın büyük potansiyeli

Brezilya futbolunun en önemli potansiyellerinden biri olarak gösterilen, Santa Clara’dan geldiği Fenerbahçe’de kendisini yeniden vitrine çıkarmak adına önemli bir fırsat yakalayan 23 yaşındaki oyuncuyu şimdiden birçok scoutun takibe aldığı ifade ediliyor.

Ömer Necati Albayrak







