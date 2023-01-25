Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Ekvadorlu futbolcu takımdaki geleceğinden, derbilere, rakip takım taraftarlarıyla ilişkilerine kadar bir çok konuda konuştu.

'DEVAM ETMEK İSTERİM'

33 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu "İnsanların gösterdiği sevgiden dolayı devam etmek isterim ama bu kulübün ne istediğine ve kişisel isteklere bağlı çünkü Fenerbahçe ile bir şeyler kazanmayı çok isterim. Tüm kulvarlarda savaşıyoruz" dedi.

'DERBİ BAŞKA BİR SEVİYEDE'

Türkiye'deki derbiler hakkkında sarı-lacivertli futbolcu şunu söyledi: "Türkiye'de derbi haftası başka bir seviyede, bunu Ekvador'da zaten deneyimlemiştim ama burada bir adım daha ileride... İnsanların tutkusu ve çılgınlığı. Stadyumlardaki coşkuyu görebiliyorsunuz, bu inanılmaz."

GALATASARAY SÖZLERİ

Enner Valencia şöyle devam etti: "Türk taraftarlar çok saygılı, bir Galatasaray taraftarıyla karşılaşabilirsin ve senden fotoğraf isterler, bunlar çok şaşırtıcı şeyler. İşte kulüplerin büyüklüğünü burada görebilirsiniz."

Milliyet







