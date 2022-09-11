UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 'de moraller yerinde. Hem Süper Lig'de hem Avrupa'da alınan başarılı sonuçlar ve üstüne takımın golcü kimliği taraftarını memnun etti.

SIRADAKİ RAKİP RENNES

Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı haftayı bay geçen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında 15 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de deplasmanda Fransız ekibi Rennes'e konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları gerçekleştirilen antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe, Rennes maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

YANAL: 'F.BAHÇE SAVUNMA YAPMAZ, YAPTIRIR'

Sarı-Lacivertlilerde göreve gelen teknik adamların hücum futbolu oynatmadığı eleştirisi yaygınlaşmıştı. Hatta Ersun Yanal'ın "Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır" sözleri gündem olmuştu.

12 MAÇTA 28 GOL

İsmail Kartal sonrası göreve gelen Jorge Jesus'un oynattığı futbol şimdiden meyvelerini verdi. Sezona Şampiyonlar Ligi ön elemesiyle başlayan sarı-lacivertliler bugüne kadar 12 resmi müsabaka oynadı. Hücum yollarında hiçbir sıkıntı yaşayamayan Fenerbahçe tam 28 kez rakip fileleri havalandırdı.

BATSHUAYI GOLLE BAŞLADI

Rakip kalede gol bulmakta sıkıntı çekilmediği dönemde bile Fenerbahçe taraftarı forvet transferini beklerken transferin son günü Batshuayi kadroya katıldı. Beşiktaş ile geçen sezon 14 gol 5 asist ile oynayan Belçikalı yıldız, Dinamo Kiev maçının son dakikasında attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

7.7 MİLYON TL EKSTRA PARA KAZANDIRDI

90 dakika sonunda tüm tribünlerin ayakta alkışladığı Batshuayi, attığı galibiyet golüyle Fenerbahçe’nin ekstradan 420 bin Euro (7.7 milyon TL) kazanmasını sağladı. UEFA, bilindiği üzere Avrupa Ligi’nde alınan her galibiyete 630 bin Euro, beraberliğe ise 210 bin Euro veriyor. Michy Batshuayi berabere giden maçın son anlarında kaydettiği golle 3 puan alınmasını sağladı.

GOL YÜKÜ PAYLAŞTIRILDI

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray ile gol yükü karşılaştırıldığında şu anda sarı-lacivertliler önde gözüküyor. Galatasaray ligde toplam 4 gol atarken 3 golü Gomis kaydetti. Aslan'ın aksine sarı-lacivertlilerde gol yükünü Enner Valencia 6, Joshua King 3, Serdar Dursun 2, Joao Pedro, Michy Batshuayi ve Berisha 1'er gol ile sırtladı.

Önceki sezonlara göre daha golcü bir takım profili çizen Fenerbahçe'de Jesus, vatandaşı Vitor Pereira'yı geride bıraktı. Pereira yönetiminde sarı-lacivertliler 12 müsabakada 8 gol buldu.

3 İSMİN LİSANSI ÇIKMADI

Fenerbahçe, Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak'ın TFF'nin tescil listesine dahil edilmediğini ve bu oyuncuların sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımızdan Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak TFF’nin tescil listesine dahil edilmemişlerdir. Bu karar doğrultusunda adı geçen oyuncularımız, sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacaklardır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, bu bir teknik karardır ve bu teknik kararın alınmasında oyuncularımızın bireysel davranışlarına ilişkin hiçbir olumsuzluk bulunmamaktadır. Oyuncularımızdan Armindo Bruma’da ayrıca Hamstring yırtığı tespit edilmiş olup, 3 haftalık bir tedavi süreci öngörülmektedir. Dünya Kupası organizasyonu sebebiyle olağandışı bir futbol takvimi yaşayacağımız sezonun ilk yarısı için 14 Kasım’a kadar sürecek olan bu durum sebebiyle 3 oyuncumuza profesyonelce davranışları ve anlayışları adına teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.





(Skorer)