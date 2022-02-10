Ligde Medipol Başakşehir, kupada Kayserispor karşısında gol atamayan Fenerbahçe 'nin üst üste gelen iki maçlık suskunluğu, gözleri bir kez daha forvet hattına çevirdi. Başkan Ali Koç dönemindeki 4 sezonda transfer edilen 12 golcünün 10'u hayal kırıklığı olurken sadece Vedat Muriqi ve Enner Valencia 10 gol barajını geçmeyi başardı. Slimani, Frey, Papiss Cisse 5'er, Mevlüt Erdinç, 4, Samatta 6, Thiam 8, Kemal Ademi ise 1 gol katkısı verdi. Bu sezon transfer edilen Berisha 5, Serdar Dursun 7, Rossi ise 2 gol atabildi.

BİR TEK VEDAT GÜLDÜRDÜ!

Ali Koç'un başkanlığa gelmesinin ardından G.Saray'a karşı girişilen yarışla alınan Vedat, 72 maçta 34 gol, Valencia ise 56 karşılaşmada 22 gol atarak ciddi bir verim sağladı. Kosovalı santrfor, performansının yanı sıra maddi olarak da sarı-lacivertlilere destek verdi. Lazio'ya 20 milyon Euro bonservisle transfer olan 27 yaşındaki futbolcunun, başka bir takıma satılması halinde Fenerbahçe yüzde 5 oranında bonus kazanacak. Vedat geçtiğimiz günlerde Mallorca'ya kiralandığı için Kanarya bu bonusu alamadı.

Kaynak: Sabah