Süper Lig 'de sezonu ikinci kez göreve gelen Vitor Pereira ile açan Fenerbahçe 'de ilk bölümdeki parlak başlangıç sonrası işler iyi gitmedi. Saha içi oyun formasyonunda değişiklik yaparak üçlü savunmayla maçlara çıkan Vitor Pereira, üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası görevden alınmıştı.

Portekizli teknik adam, ikinci serüveninde puan tablosundaki düşüşü önleyemezken; sarı lacivertli takıma yaptığı transfer eklemeleriyle takdir görüyor.

CRESPO DEĞERİNİ 10'A KATLADI

Vitor Pereira'nın transfer raporu doğrultusunda kadroya katılan Miguel Crespo için sarı-lacivertliler sezon başında 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödemişti. Performansıyla kısa sürede göz dolduran Portekizli, Avrupa takımlarının da takibine girdi. Son olarak Atletico Madrid, oyuncu için 11 milyon euroluk rakamı gözden çıkardı.

İNGİLİZLER VE İTALYANLAR KİM MİN JAE'Yİ YAKIN TAKİPTE

Yine Vitor Pereira'nın Çin'den tanıyıp ısrarla transferini istediği Kim Min-Jae, sarı lacivertlilerin vazgeçilmezi konumunda. 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer edilen Kim Min-Jae için Fenerbahçe'nin satış beklentisi 20-25 milyon euro bandında...

Kim Min-jae'yi Liverpool'un ünlü Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk'a benzeten İngilizler, Tottenham ve Newcastle United'ın transfer için çalışmalar yaptığını da vurguluyor. Birçok kulüp tarafından takip edilen Kim Min-jae'ye Juventus ve Napoli'nin talip olduğu iddiaları İtalyan basınında yer almıştı.

FERDİ VE OSAYİ'NİN PERFORMANSI ARTTI

Vitor Pereira, aynı zamanda birçok oyuncunun gelişiminde ciddi katkılarda bulundu. Önceki sezonlarında savunma anlamında eleştirilen Ferdi Kadıoğlu, Portekizli teknik adamla birlikte bu yönünü gözle görülür şekilde geliştirdi. Yine Bright Osayi-Samuel de defansif aksiyonlardaki başarısıyla iyi bir sağ bek oyuncusuna evrildi. Bu oyuncular verdikleri demeçlerde de oyunlarının gelişiminde Vitor Pereira'nın ciddi etkisi olduğunu ifade ediyor.

MİHA ZAJC'I OZAN TUFAN'A TERCİH ETTİ

Sezon başlangıcına yakın dönemde Sinan Gümüş, Caner Erkin ve Steven Caulker'ı gözden çıkararak herkesi şaşırtan Portekizli hocanın planlarında yer almayan isimlerden birisi de Ozan Tufan olmuştu. Sarı lacivertliler, devre arasında Ozan Tufan'ı yeniden kadroya katsa da teknik direktör İsmail Kartal, bu oyuncudan verim alamadı. Miha Zajc ise hazırlık maçlarından bu yana gösterdiği performansla formayı ne denli hak ettiğini bir kez daha gösterdi.

PENALTILAR HARİCİ EN FAZLA GOL ATAN İSİM

Sloven orta saha bu sezon 8. golünü kaydetti. Tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli takımdaki performansıyla penaltılar harici en fazla gol atan isim oldu. Öte yandan 27 yaşındaki Sloven futbolcu attığı golle birlikte kariyer rekorunu egale etti. Miha Zajc, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 1 gol daha atması halinde kariyerinin en golcü sezonunu geçirecek. (Hürriyet)