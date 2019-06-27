Miha Zajc'ın beklenen performansı göstermemesi nedeniyle 10 numara transferi de gündemine alan Fenerbahçe'nin peşinde olduğu süper yıldız ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, Palmeiras formasını giyen Lucas Lima'yı gözüne kestirdi.

MENAJER SEVİYESİNDE

Brezilyalı yıldızla çok gizli bir şekilde temasa geçen yönetim şu anda görüşmeleri menajer seviyesinde sürdürüyor. Kısa süre içinde Lucas Lima ile yüz yüze de görüşülecek.

ARTIK AVRUPA'YI İSTİYOR

Kariyerinde ilk kez Avrupa'da oynamak isteyen 28 yaşındaki Sambacı'nın Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak Palmeiras'ın tutumu transferde belirleyici olacak.

F.BAHÇE İLE ANLAŞMIŞTI

Brezilya kulübünün Lima için ne kadar bonservis isteyeceği merak konusu... 2 yıl önce de gündeme gelen Sambacı, F.Bahçe ile anlaşmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

14 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen Lima'nın Palmeiras'la 2022'ye kadar sözleşmesi var.

Kaynak: Takvim