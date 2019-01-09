Fenerbahçe'nin gizli hedefi Kristoffer Peterson!

Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Hedefteki isim belli oldu: Heracles forması giyen 24 yaşındaki sol kanat Kristoffer Peterson...

09 Ocak 2019, Çarşamba 07:17 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin gizli hedefi Kristoffer Peterson!

Fenerbahçe, Hollanda Ligi takımlarından Heracles Almelo forması giyen 24 yaşındaki İsveçli sol kanat oyuncusu Kristoffer Peterson'u transfer listesine aldı.

Fenerbahçe'nin dışında Kristoffer Peterson'u birçok Avrupa takımının yakından takip ettiği ve transfer listesine aldığı kaydedildi.

24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2019 tarihine kadar devam ediyor.

Kristoffer Peterson kimdir?

24 yaşındaki Kristoffer Peterson daha önce Liverpool, Utrecht, Tranmare ve Roda gibi takımların formasını giydi.

Transfermarkt verilerine göre Kristoffer Peterson'un güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

Kristoffer Peterson bu sezon ne yaptı?

İsveçli sol kanat oyuncusu bu sezon Heracles Almelo takımıyla oynadığı 19 maçta 10 gol, 2 asist gibi müthiş bir performans sergiledi.

Kaynak: Ajansspor


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