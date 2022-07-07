Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe , yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geride kalan sezonun devre arasında da gündeme gelen sol bek transferi için bu kez Giuseppe Pezzella ismi öne çıkmış durumda. Kanarya'nın bonservisi Parma'da bulunan, geride kalan sezonu kiralık olarak Atalanta'da kiralık geçiren Giuseppe Pezzella için teklif sunduğu iddia edildi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki sol bek için Parma'ya 4 milyon Euro önerdiğini ifade etti. Di Marzio, aynı zamanda İtalyan futbolcuya da bir yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme sunduğunu belirtti.

Bonservisi Parma'da olan 24 yaşındaki sol bek, geride kalan sezonu kiralık olarak Atalanta'da geçirmişti. Atalanta formasıyla 29 maçta süre alan İtalyan oyuncu, 3 asistlik de skor katkısı sağladı.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Giuseppe Pezzella'nın Parma ile sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor.







