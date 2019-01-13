Fenerbahçe'nin gençleri, 2. Lig karmasında

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2. Lig takımlarından genç yetenekleri milli takıma kazandırmak için oluşturduğu karmada Fenerbahçe’nin kiralık gönderdiği Tarık Çetin, Abdurrahman Canlı, Muhammed Samed Karakoç ve Ahmethan Köse yer aldı.

13 Ocak 2019, Pazar 09:37
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Fenerbahçe'nin gençleri, 2. Lig karmasında

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2. Lig takımlarından genç yetenekleri milli takıma kazandırmak için oluşturduğu karmada Fenerbahçe’nin kiralık gönderdiği 4 isim yer aldı.

Sarı-Lacivertli ekibin deneyim kazanmaları için gönderdiği isimlerden; Karagümrük’ten kaleci Tarık Çetin, Tarsus’tan sağ bek Abdurrahman Canlı ile sağ kanat Muhammed Samed Karakoç ve Kırklareli’nden forvet Ahmethan Köse, Riva’da Hsan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan organizasyonda forma giydiler.

Ahmethan Köse 1. Lig karmalarının yaptığı karşılaşmada da sahaya çıktı. 

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