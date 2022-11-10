A Milli Takım kurmayları Fenerbahçe forması giyen Arda Güler ve Emre Mor’u ‘A Milli Takım Geniş Oyuncu Listesi’ne dahil etti. Ayrıca bu sezon başında Beşiktaş 'tan Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan da geniş listede yer aldı.

Euro 2024 Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında 16 Kasım'da İskoçya ve 19 Kasım'da da Çekya ile maç yapacak olan Milli Takımımız'da kadro tercihi şimdiden büyük bir merak konusu oldu. A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'un her kadro tercihi futbolseverler tarafından büyük tartışma konusu olurken genç futbolcuları da adapte etmek için sürpriz bir hamle geldi.

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ADAY KADRO PERŞEMBE AÇIKLANACAK

Diyarbakır ve Gaziantep'te oynanacak hazırlık maçları öncesinde aday kadro 10 Kasım Perşembe günü açıklanacak. Sarı-lacivertli takımda gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren yıldız adayı Arda Güler, Türkiye U17 formasını da giyiyor. Genç oyuncu U17 ile çıktığı 10 maçta 4 gol kaydetti. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ile 12 maçta görev alan 17 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 1 asist ile oynadı.

SÜRPRİZ İDDİA

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; A Milli Takım kurmayları Fenerbahçe forması giyen Arda Güler ve Emre Mor’u ‘A Milli Takım Geniş Oyuncu Listesi’ne dahil etti. Ayrıca bu sezon başında Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan da geniş listede yer aldı.

JORGE JESUS'LA HAYAT BULDU

Emre Mor ise A Milli Takım formasını 2017 yılından bu yana giyemiyor. 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu milli takım ile çıktığı 15 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti. Fenerbahçe formasıyla bu sezon Emre Mor, 17 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.

Sezon başında Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından Emre Mor'un oyun yönünün de giderek geliştiği gözlemlendi. Özellikle skor anlamında olmasa da genç futbolcunun oyunun her iki yönünde de gelişim göstermesi ve takım oyununa katkı sağlaması taraftarların yüzünü de güldürdü.

Volkan Demirel'in Karagümrük'teyken çıkışını sürdüren Emre Mor'un Fenerbahçe'de de aynı performansı gösterip gösteremeyeceği büyük merak konusuydu. Ancak Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un direktifleriyle tam bir takım oyuncusu görüntüsü çizen genç futbolcu, bu performansıyla milli takım kurmaylarının da dikkatini çekmeyi başarmış oldu.





EMİRHAN İLKHAN DA TAKİPTE

Sezon başında Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan 18 yaşındaki genç futbolcu Emirhan İlkhan da geleceği parlak isimlerden. Özellikle Siyah Beyazlı formayla sahada yer aldığı her dakika fark yaratan genç futbolcu kısa zamanda Avrupa'nın da dikkatini çekti ve ilk transferini gerçekleştirdi. İtalya Serie A ekiplerinden Torino forması giyen Emirhan İlkhan, bu sezon sadece 3 maçta forma giyebildi. Herhangi bir istatistik hanesine katkısı olmayan genç futbolcunun potansiyeli önceden milli takım kayıtlarında yer alıyordu. Milli formayı U16, U18 ve U21 kategorilerinde giyen genç futbolcu, geniş listede yer aldı.



