Fenerbahçe 'nin parlayan yıldızı Arda Güler, Avrupa kulüplerinin transfer hedefinde yer almaya devam ediyor.

Sport'ta yer alan habere göre Borussia Dortmund, henüz 17 yaşında olan ve gösterdiği başarılı performanslar ile Avrupa devlerinin yakından takip ettiği Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Barcelona da devrede

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in yakın zaman içerisinde Avrupa'nın büyük takımlarından birine imza atması beklenirken, Barcelona'nın da genç yeteneği takip ettiği aktarılanlar arasında yer aldı.

Dortmund görüşmeleri hızlandırdı

Barcelona'nın ilgisinin yanı sıra Dortmund'un görüşmeleri hızlandırdığı belirtilirken, genç futbolculara yatırım yapan Alman kulübünde, Arda Güler'in dengeleri alt üst edebilecek bir spor projesi olabileceği düşüncesinin mevcut olduğunun altı çizildi.

Sarı lacivertlilerde bu sezon 24 karşılaşmada görev alan Arda Güler, 7 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.



