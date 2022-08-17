2019-20 sezonunun ara transfer döneminde Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer olduğunda fazla ses getirmedi. Ancak alt yaş kategorilerini yakından takip edenler, Sarı-Lacivertliler’in çok önemli bir yeteneği kadrosuna kattığını biliyordu. Yine de muhtemelen çok az kişi Arda Güler’in Fenerbahçe ve Türk futboluna bu kadar kısa sürede, böyle muhteşem bir şekilde giriş yapacağını tahmin ediyordu. Geçen sezon Helsinki ile oynanan Avrupa Ligi ön eleme maçlarında Pereira, kendisine ilk kez forma verdi. Süre aldığı daha ilk dakikalarda çok farklı bir oyuncu olduğunu gösterdi.

İlk golü Alanya’ya

Ligin ikinci haftasındaki Antalya maçının son anlarında oyuna giren Arda, ilk asistini yaptı. Genç yetenek için sezonun ikinci yarısı çok daha iyi geçti. 13 Mart’taki Alanya mücadelesinde ağları sarsarak lig tarihinde gol sevinci yaşayan en genç Fenerbahçeli oyuncu oldu. Sınırlı sayıda süre alsa da geçen sezon ligi 3 gol, 3 asistle tamamladı. En büyük şanssızlığı ise kalça sakatlığı nedeniyle Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası’nı kaçırmak oldu. Fenerbahçe Yönetimi ve teknik heyeti, Arda’ya ne kadar önem verildiğini yeni sezonun forma numaraları açıklandığında gösterdi.

10’un hakkını veriyor

Genç yetenek, Alex, Diego, Van Persie, Mesut Özil gibi dünyaca ünlü yıldızların giydiği 10’un yeni sahibi oldu. Arda Güler, 10 numaralı formasıyla ligde ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıktı. 69. dakikada oyuna dahil olan 17 yaşındaki yıldız, ‘Messi’vari iki golle geceye damgasını vurdu. Sadece kendi taraftarları değil, Kasımpaşa tribünleri de Arda’yı ayakta alkışladı. Sarı-Lacivertliler’in göz bebeği, kariyerinde 13 lig maçında sadece 299 dakika sahada kalırken 5 kez ağları sarsıp, 3 de asist yaptı. Arda Güler, sahada kaldığı her 37 dakikada bir skor katkısı vererek muhteşem bir istatistik yakalamış oldu.